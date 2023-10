Villa in Amsterdam-Zuid te koop voor 12,5 miljoen: "Dat is 25.000 euro per vierkante meter"

Aan de zuidkant van de Diepenbrockstraat in Amsterdam staan de villa's praktisch in het Beatrixpark. Een gewilde plek dus, getuige ook de vraagprijs van één van de jarenvijftigvilla's. De huidige eigenaren - ze staan in de Quote - vragen er 12,5 miljoen euro voor.

Destijds voltrok de transactie zich nog in guldens, maar in 1987 ging de villa aan de Diepenbrockstraat voor omgerekend zo'n 420.000 euro van de hand. Voor dat geld krijg je op hetzelfde adres anno 2023 nog geen 17 vierkante meter. De vraagprijs van het riante vrijstaande huis van 496 vierkante meter bedraagt namelijk 12,5 miljoen euro.

Per vierkante meter komt dat neer op een prijs van net iets meer dan 25.000. En dat is, zelfs voor de buurt tussen de Stadionweg en het Europaplein, hoog. Volgens de Woningwaardekaart van de gemeente ligt de verkoopprijs per vierkante meter in de omgeving van de Diepenbrockstraat tussen de 9000 en 11.000 euro.

"Vroeger was 5000 of 10.000 per vierkante meter al veel", zegt Erik Rezelman, een kenner van dure huizen in Amsterdam. Een behoorlijke stijging dus, maar hij is niet verbaasd. "Dit huis is enorm verbouwd en ziet er ook van binnen prachtig uit. Het heeft een filmzaal en een sportzaal."

En, niet te vergeten: een achtertuin die praktisch in het Beatrixpark ligt. "Een fantastische plek", zegt Rezelman. "Dit huis heeft alles. Het is wel heel groot, voor 500 vierkante meter moet je eigenlijk een enorm gezin hebben."

Familie Duisenberg

Ooit werd het huis nog bewoond door Wim Duisenberg, PvdA-politicus en de eerste voorzitter van de Europese Centrale Bank. "Zijn vrouw Gretta, die nogal begaan is met de Palestijnse zaak, hing vaak de Palestijnse vlag aan het balkon." Wie de huidige bewoners zijn, wil Rezelman niet zeggen. Maar: "Ze staan in de Quote 500."

