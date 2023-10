Explosief aangetroffen op Stationsplein Haarlem door opruimende ploggers

Haarlems bekendste plogger, Paul Waye, organiseert maandelijks een 'groepsplog'. De groep verzamelt zich dan bij een hardloopwinkel aan de Kruisstraat. Zo ook afgelopen zaterdag om 11.00 uur. John Collingham, die een half uur later het explosief vindt, is er ook bij,

Hij laat het aan Paul zien en hun eerste vermoeden is dat het misschien wel eens een molotovcocktail zou kunnen zijn. "We zijn nog naar een buschauffeur gelopen en gevraagd of er misschien mensen van de bewaking rondliepen op het station. Misschien wisten die wat het was, maar die waren er niet", aldus John.

John kijkt om zich heen en ziet een plantenbak. Hij pakt eerst een blikje op en stopt het in zijn afvalzak. "En toen dacht ik 'hé, wat is dat nou?'. Zijn oog valt op een pvc-buis met tape eromheen en er steekt een lont uit.

De ploggers rennen een uurtje door Haarlem met een afvalzak in hun handen. Paul loopt in zijn bekende bananenpak en zorgt onderweg voor dansbare muziek. Ongeveer een half uur later komt de groep bij het Stationsplein aan.

Ze lachen nog een beetje en vervolgen hun weg. Het voorwerp gaat in de afvalzak van John en de groep rent verder. Paul maakt eerst nog een filmpje van het voorwerp, zoals hieronder is te zien.

"Ik moet zeggen, het voelde sindsdien wel een beetje ongemakkelijk met dat ding in mijn vuilniszak", legt John uit. Dan komen ze in de buurt van het politiebureau aan de Koudenhorn. Ze besluiten het voorwerp naar binnen te brengen.

Waarschuwing van de politie

Paul blijft in zijn bananenpak buiten staan. John gaat naar binnen. "Ze hebben ons bedankt en meteen gezegd dat als we ooit nog een keer zoiets zien liggen, dat we dan meteen de politie moeten bellen." Ook een woordvoerder van de politie benadrukt dat vandaag nog maar eens. "Als je ook maar vermoedt dat het op iets 'bomachtigs' lijkt, dan niet brengen maar bellen", legt ze uit.

De woordvoerder kan niet vertellen wat voor explosief het was. "We hebben het op het binnenterrein van het bureau gelegd en de boel afgezet. De EOD is vervolgens gekomen en heeft het later onschadelijk gemaakt."

Best geschrokken

De hardlopers zijn twee dagen later nog best een beetje onder de indruk van hun opmerkelijke vondst. "Ik heb echt geen idee wat er in die buis zat, misschien wel vuurwerkkruit of zoiets. En ik heb ook geen idee waar het voor bedoeld zou kunnen zijn ", vertelt John.

"We waren onderweg nog aan het praten over die fatbike-bende en een paar seconden later vinden we dit. Hoezo gebeurt dit allemaal in Haarlem? Het is normaal zo'n veilige stad. Dit doet me allemaal meer denken aan Londen van twintig jaar geleden", aldus Paul, die net als John een Britse achtergrond heeft.