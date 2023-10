Rutte: "Extra alert op beveiliging Joodse gebouwen"

De overheid is 'extra alert' op de beveiliging van Joodse gebouwen in Nederland, zoals scholen en synagoges. Dat zei demissionair minister-president Mark Rutte na een bijeenkomst met de vicepremiers en andere betrokken ministers om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Hoe die extra alertheid er precies uitziet, zei Rutte niet.

Dat meldt de NOS. Joodse gebouwen worden in Amsterdam al langer beveiligd, onder andere door de Koninklijke Marechaussee.

Hans Weijel, vice-voorzitter van belangenbehartiger Centraal Joods Overleg (CJO), zegt blij te zijn met de extra alertheid. "We merken dat de burgemeester er bovenop zit en we vertrouwen erop dat de overheid ervoor zorgt dat alle Joden in Amsterdam veilig kunnen blijven rondlopen. We hebben geen dreigingen ontvangen, we hopen dat dat zo blijft."

"Veel zorgen en angst"

Volgens Rutte is heel Nederland geschokt en de Joodse gemeenschap in het bijzonder. "Daar leven veel zorgen en angst." Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema meldt desgevraagd dat er nooit uitspraken worden gedaan over de beveiliging van Joodse gebouwen in Amsterdam.

Israël werd in de vroege ochtend van zaterdag 7 oktober vanuit de Gazastrook binnengevallen door de terroristische organisatie Hamas. De Israëlische regering liet in de loop van zaterdagochtend weten in oorlog te zijn en begon een tegenoffensief in de richting van de Gazastrook. Zowel in Israël als in de Gazastrook, die door Hamas wordt bestuurd, zijn er veel doden gevallen tot nu toe.