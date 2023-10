Proef met éénrichtingsverkeer in oude dorp Huizen, betere veiligheid voor fietsers en voetgangers

De gemeente Huizen start een proef met éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat en de Melkweg. Vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers moet in dit deel van het oude dorp echt een impuls krijgen. Het gaat om een pilot van een half jaar.

Al jaren ervaren weggebruikers de fietsstraat en Meentweg als onveilig. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor dit zogeheten langzame verkeer heeft al jaren de aandacht in Huizen. Zes jaar geleden is de situatie bijvoorbeeld al eens geëvalueerd. Daaruit bleek dat de ruimte voor fietsers, voetgangers en de auto bij tweerichtingsverkeer beperkt is.

Weerstand

Drie jaar geleden heeft de politiek al een plan aangenomen, waarin het instellen van éénrichtingsverkeer richting de Gooilandweg - het oude dorp uit - en de Melkweg in de richting van de Havenstraat - het dorp in - al aan de orde kwam. Maar tot het daadwerkelijk invoeren van deze verkeersmaatregel is het nog niet gekomen. Dat heeft ook te maken met de weerstand die er was bij ondernemers uit dit deel van het centrum.

Juist vanwege de onveiligheid wil de gemeente over een periode van half jaar gaan kijken wat het effect is van het éénrichtingsverkeer. Er komt een afsluiting op de rijbaan. Huizen laat bloembakken plaatsen. De gemeente wil ter hoogte van de Kerkstraat 70 een scheiding aanbrengen door een groenstrook.

Bloembakken

"Aan één zijde van de groenstrook wordt de weg voortaan afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Zo ontstaat een veilige situatie en kan autoverkeer het fietsverkeer niet inhalen. Hiervoor worden tijdelijk bloembakken geplaatst. We evalueren over zes maanden de nieuwe verkeerssituatie. Als dit bevalt, wordt de groenstrook definitief verbreed", is de tekst en uitleg uit het gemeentehuis.

Voordat de proef van start gaat, verzorgt op morgen een inloopbijeenkomst. Deze is vooral bedoeld voor omwonenden en ondernemers, al zijn de winkeliers op de hoogte, omdat de gemeente hen persoonlijk op de hoogte zou hebben gebracht.