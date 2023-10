Advocaat pleit opnieuw voor vrijlating verdachte moord op Kroaat in Medemblik

Niet voor het eerst pleitte advocaat Ruud van Boom in de rechtbank van Alkmaar voor vrijlating van zijn cliënt, de 27-jarige C. R. uit Amstelveen. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar een Kroaat te hebben doodgereden aan de Vereweg in Medemblik. Noodweer, is het verweer van de verdachte. "Ik heb mijn leven moeten redden."

Medemblik, 27 september 2022. De 27-jarige M. F. uit Amstelveen zou die nacht met medeverdachte C. R. (28) uit Amsterdam bij een loods aan de Vereweg in Medemblik hebben afgesproken. Het is afgelegen, het is pikkedonker en de regen valt met bakken uit de lucht.

Er zou een nachtelijke ruzie zijn ontstaan over een partij drugs van meer dan 1.000 kilo, waarbij meerdere keren is geschoten. "In het onderzoek is een TCI-proces-verbaal gevoegd waarin staat dat er een partij van meer dan 1.000 kilo cocaïne zou hebben gelegen op de locatie waar het slachtoffer is gevonden", meldt het Openbaar Ministerie aan NH. "Uit andere bewijsmiddelen, waaronder een getuigenverklaring, volgt tevens het vermoeden dat de dood van de Kroaat (Henri Lukačević, red.) samenhangt met de grootschalige drugshandel."

In totaal vindt de politie er vier lege kogelhulzen, drie binnen de loods en één buiten. Uiteindelijk wordt Henri Lukačević (54) uit Kroatië overreden door een Ford Transit en overlijdt. Deze zou eigendom zijn van de medeverdachte, maar door F. zijn bestuurd. Er zou in ieder geval drie keer op de bus zijn geschoten, getuige de kogelgaten in de voor- en zijruit.