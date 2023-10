Monument Muider kruitfabriek wordt aangepast, doet denken aan Holocaust

Het monument op het terrein van de oude Muider kruitfabriek waarmee alle slachtoffers van de ontploffingen van de fabriek worden herdacht, wordt aangepast. Het monumentje, een oud smalspoor van het fabrieksterrein, doet mensen te veel denken aan de Holocaust.

Foto: Het smalspoormonument in Muiden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de explosies in de kruitfabriek - Guus Kroon

Het monument ligt pakweg een jaar aan de rand van nieuwbouwwijk de Krijgsman, op het oude fabrieksterrein. Het afgelopen jaar hebben meerdere bewoners bezwaar gemaakt. Het stukje spoor doet hen te veel denken aan de massamoorden van Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog. De associatie is ook niet gek. Het stuk spoor is een einddeel met omhoog lopende uiteinden. Het smalspoor is in een grindbak gelegd, met ernaast een plaquette op een standaard. Op de plaquette staan onder andere de 43 namen van de omgekomen medewerkers. Deze vormgeving doet een aantal bewoners denken aan het monument bij kamp Westerbork.

Muider kruitfabriek was berucht om ontploffingen Muiden was eeuwenlang bekend om de kruitfabriek. Al sinds het begin van de achttiende eeuw werd er kruit gemaakt in de stad, altijd op hetzelfde terrein. De kruitfabriek dankte zijn bekendheid vooral ook al de vele ontploffingen. Een spreuk onder de kruitwerkers was dan ook 'wie hier onvoorzichtig werkt, verhuist zijn dood, eer hij het merkt'. Al met al ontplofte de fabriek elf keer, waarvan de heftigste in 1947 en de laatste in 1983. De ontploffingen waren landelijk nieuws. Opgeteld kwamen er 43 medewerkers van de fabriek om het leven. De schade in de stad zelf was ook vaak enorm.