Brand na explosie in portiek van woning in Amsterdamse Rivierenbuurt

Bij een brand die vannacht is ontstaan door een explosie voor de deur van een woning aan de IJselstraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam, moesten twee bewoners worden nagekeken vanwege het inhaleren van rook. De politie heeft nog geen verdachte in beeld.

Rond 4.00 uur vannacht ging het explosief voor de deur van de woning af. De brand die bij de knal ontstond kon snel worden geblust door de toegesnelde hulpdiensten. De twee bewoners die rook hadden ingeademd zijn ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel.

Vanwege de explosie werd de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) om te bekijken of alles veilig was. Vervolgens is er onderzoek gedaan bij de woning. De recherche vraagt getuigen die iets hebben gehoord of gezien of die meer weten over de aanleiding van de explosie om zich te melden. Aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.

Oude IJselstraat

Bij de naastgelegen Oude IJselstraat ging dit jaar al twee keer een explosief af voor een woning, op 7 januari en op 22 februari. Burgemeester Femke Halsema besloot om de woning daarna te sluiten. In 2016 vond er ook al een explosie in de buurt plaats, toen werd er een handgranaat voor een woning gegooid. Een maand later werd diezelfde woning doelwit van een schietincident. In november dat jaar werd bekend dat de bewoonster van het appartement naar een ander adres zou verhuizen.