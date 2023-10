Israëlische vlag wappert ook in Amstelland, Haarlemmermeer doet niet mee

Veel gemeentes worstelen met het vraagstuk of zij vandaag de Israëlische vlag zullen hijsen. In de meeste gemeentes in Amstelland wappert de vlag inmiddels, maar in Haarlemmermeer gaat de blauw-witte vlag niet de lucht in.

Foto: Israëlische vlag ter illustratie - NH Nieuws

Haarlemmermeer plaatst wel een steunbetuiging na de reeks aanvallen van Hamas op Israël de afgelopen dagen. "We veroordelen deze vreselijke terreuraanslagen en onze gedachten zijn bij de slachtoffers en inwoners van Haarlemmermeer die familie of vrienden in Israël hebben." Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer laat in een Facebook-bericht weten wel achter het besluit van het Rijk om de vlag te hijsen te staan, maar hier zelf niet voor te kiezen. "De gemeente hijst bij internationale conflicten in principe geen vlag." Onder het bericht zijn verontwaardigde reacties te lezen, omdat de gemeente eerder wel de Oekraïense vlag hees. Een woordvoerder van de gemeente geeft hier na vragen van NH duidelijkheid over: "Fracties uit de gemeenteraad hebben daar toen een motie voor ingediend en die is aangenomen." Tekst gaat door onder de Facebook-post.

Ook bij het raadhuis in Amstelveen wappert inmiddels de Israëlische vlag. De gemeente laat weten dat de vlag uit steunbetuiging drie dagen blijft hangen. "Wij leven mee met allen die getroffen zijn door het terroristische geweld in Israël", schrijft de gemeente op social media. Onduidelijkheid in Uithoorn Dat het Amstelveense college van B&W ervoor kiest om de Israëlische vlag te hijsen is geen verrassing. Amstelveen kent het grootste aantal Joodse inwoners van Nederland en de gemeenschap groeit nog steeds. Ook in Aalsmeer hangt de Israëlische vlag al, maar het is nog onduidelijk of de gemeente Uithoorn de vlag gaat hijsen. In Ouder-Amstel wordt er vanmiddag nog vergaderd over het hijsen van de vlag.