Stadsstrand van Hoorn nog een extra dag tijdelijk afgesloten

Alliantie Markermeerdijken gaat het stadsstrand in Hoorn opnieuw tijdelijk afsluiten. Vandaag worden er extra werkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt. Het strand is daarom gedeeltelijk niet bereikbaar.

Het strand in Hoorn is de afgelopen twee weken beperkt bereikbaar geweest. Dit vanwege werkzaamheden bij de entree van het strand zelf, maar ook bij de parkeerplaats van schouwburg Het Park. "De parkeerellipsen (een uitgerekte cirkelvorm, red.) zijn zo goed als afgemaakt, en voor het weekend hebben we de laatste hand gelegd aan de toplaag asfalt op de toegangsweg naar het stadsstrand", vertelt een woordvoerder van Alliantie Markermeerdijken.

Omdat de werkzaamheden nog niet klaar zijn, wordt het strand om 10.00 uur gedeeltelijk afgesloten. De verwachting is dat de toegang vanavond om 19.00 uur heropend wordt. De parkeergarage van schouwburg Het Park blijft wel gewoon bereikbaar.