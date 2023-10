Horinees (23) probeert aan arrestatie te ontkomen door op daken huizen te klimmen

Toen de Helderse politie gisteren een 23-jarige man uit Hoorn wilde arresteren nadat hij onder meer een horecamedewerker in een wurggreep hield, vluchtte hij en klom hij daken van huizen op. Pas na interventie wilde hij van het dak af komen en is hij aangehouden.

Aan het einde van de middag misdroeg de man zich in een horecagelegenheid aan de Beatrixstraat in Den Helder. Hij hield daarbij onder andere een medewerker in een wurggreep. Hij liet zich niet zo makkelijk arresteren en mishandelde een politieagent daarbij zelfs.

De man ging ervandoor en klom daken op. De marechaussee werd erbij geroepen en pas na gesprekken met de politie wilde hij naar beneden komen. Volgens het Noordhollands Dagblad, die ook beelden van het incident heeft, zou de man een enkelband hebben gedragen.

De Horinees is aangehouden en de politie heeft aangifte gedaan van mishandeling.