De Peiling: hoe leerden je ouders jou met geld omgaan?

Ouders moeten hun kinderen sneller veilig leren bankieren, vinden Nibud en Rabobank. Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld dat kinderen hun zakgeld digitaal krijgen, of een tikkie sturen naar hun ouders. Wij vragen ons af: hoe leerden je ouders jou met geld omgaan?

Hele jonge kinderen krijgen hun zakgeld nog wel in hun portemonnee, maar vanaf een jaar of negen heeft de helft een bankrekening. En het is de gewoonste zaak van de wereld geworden dat kinderen hun ouders een tikkie sturen. Bij al dat digitale geld hoort financiële weerbaarheid, zoals het Nibud dat noemt.

Duistere zaken

Het is volgens het Nibud belangrijk dat ouders hun kinderen leren om veilig en verstandig om te gaan met online bankieren en hun pinpas. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld niet het slachtoffer worden van phishing, skimmen of andere duistere zaken.

Sparen of uitgeven

In de Peiling vragen wij vandaag: hoe heb jij van je ouders geleerd om met geld om te gaan? Had jij vroeger een spaarvarken, of gaf je alles meteen uit? En hoe doe je dat nu met jouw kinderen? Krijgen die hun zakgeld ook digitaal of nog zoals vroeger contant? En leer je ze bijvoorbeeld om te sparen?