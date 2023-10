Halloweenfair Hem laat iedereen schrikken: "We stoppen op het hoogtepunt"

Een paar duizend bezoekers griezelden afgelopen weekend op de Halloweenfair in Hem. Maar de organisatie laat iedereen ook op een andere manier schrikken: "We stoppen ermee", zegt Francis Sijs. "Na zestien jaar is het mooi geweest. Het is goed zo."

Vanwege omstandigheden bij de andere organisatoren van de Halloweenfair in Hem werd het evenement voor de eerste keer door het hele gezin van Francis georganiseerd. Zo was dochter Jennifer hoofd van de catering, en zoon Elroy verantwoordelijk voor het spookhuis. Francis' man Wil kon overal bijspringen, en zelf is Francis al jaren 'heks Halloween'. "Die mag natuurlijk niet ontbreken", vertelde ze eerder.

Hoewel de Halloweenfair ook afgelopen weekend weer duizenden bezoekers naar Hem trok, is het mooi geweest voor de familie Sijs. "Het organiseren kost teveel tijd en energie, dat door te weinig mensen gedaan moet worden", licht Francis hun besluit toe.

Stoppen op het hoogtepunt

"We hebben het dit jaar als gezin gedaan, maar dit kunnen we de komende jaren niet verlangen van onze kinderen. Zelf wisten we het al een tijdje, maar we wilden het nog niet naar buiten brengen."

De familie uit Hem is blij met de afgelopen editie. "Alles mocht dit keer, en het paste allemaal in elkaar", licht Francis toe. "We hebben ook heel veel positieve reacties gehoord van mensen die de fair bezochten. Daarom kunnen we zeggen dat we op het hoogtepunt stoppen. Het is goed zo."

Mascotte met traan begraven

De oplettende bezoekers hadden afgelopen weekend al kunnen zien dat dit het laatste jaar van de Halloweenfair in Hem zou zijn. Mascotte Spookie lag namelijk met naar beneden gekrulde mondhoeken en een kleine traan begraven in het spookhuis. Op de grafsteen waren de jaren 2002-2023 te zien. "Maar niemand heeft het benoemd of opgepikt", zegt Francis. "Het nieuws komt dus voor iedereen als een verrassing."

De familie Sijs ruimt vandaag de Halloweenfair op, waarna gekeken wordt welke spullen er weggegooid kunnen worden, of overgenomen door een ander. "De kinderen gaan taart halen, waarna we met de groep de fair afsluiten met koffie en gebak. Dat doen we ieder jaar."