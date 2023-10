Winterjas-alert: komend weekend valt kou Noord-Holland binnen

Op veel zon hoeven we vandaag niet te rekenen. De bewolking van gisteren zet ook vandaag weer door. Net als gisteren waren de temperaturen niet bepaald laag. Vanmorgen was het overal in de provincie een graad of achttien. Het wordt vandaag maximaal negentien graden en dat is erg warm voor de tijd van het jaar, aldus NH-weerman Jan Visser.

Naast de aanhoudende bewolking kan er lokaal wel een bui(tje) vallen. Dat komt door een storing die over de Noordzee naar het zuidoosten trekt en vooral in Schotland voor erg veel regen en de nodige wateroverlast zorgt.

Droog en warm

In Noord-Holland niks van dat alles: de buien beperken zich tot motregen, vanmiddag wordt het zelfs lekker droog en de temperatuur kan oplopen tot negentien, twintig graden. De wind blijft daarnaast matig, aan de kust krachtig eerst nog vrij krachtig uit westen tot noordwesten.

Ook morgen begint de dag met lage bewolking, plaatselijk is er sprake van mist. Dat lost voor een deel op, maar de bewolking blijft. Hier en daar schijnt de zon, maar die is spaarzaam aanwezig. Het blijft warm met een temperatuur die kan oplopen tot twintig graden. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten.

Eindelijk herfst

Woensdag waait het harder: ook dan is het warm met temperaturen rond de twintig graden, maar met buien op komst in de middag koelt het dan toch eindelijk af. De wind trekt aan vanuit het zuidwesten en in de avond kan het gaan onweren.

Donderdag is de herfst dan eindelijk eventjes aan de beurt. Dan wordt het niet warmer dan zestien graden. Vrijdag is de nazomerwarmte heel even terug met temperaturen van zo'n twintig graden.

Oktoberweekend

's Avonds maken de warme temperaturen plaats voor verkoelende herfstbuien, Visser voorspelt een weekend met veel regen, met plaatselijk tot zo'n 30 millimeter. Het weekend is het echt oktoberweer, met zondag een thermometer die niet hoger uitkomt dan dertien graden.