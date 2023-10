Opnieuw straffeloos wapens inleveren in Zaanstad, aantal incidenten nog niet afgenomen

Voor het derde jaar op rij is het vanaf vandaag weer mogelijk om straffeloos wapens in te leveren op het politiebureau in Zaandijk. "We blijven het doen totdat de wapens de stad uit zijn", vertelt burgemeester Jan Hamming vanmorgen bij Radio Noord-Holland.

Naast de inleveracties heeft Hamming er ook voor gezorgd dat er landelijk geen messen worden verkocht aan minderjarigen. "En dat is inmiddels ook wettelijk vastgelegd. Het heeft nog niet het effect wat ik wil", zegt hij hierover. "Wat wel helpt, is dat we met elkaar de norm stellen. En de norm is: messen en wapens horen niet thuis in onze samenleving."

Het aantal incidenten met wapens in Zaanstad is de afgelopen jaren niet afgenomen. Hamming zegt hierover dat ze blijven doorgaan, totdat 'die rotzooi de stad uit is'.

Om het aantal incidenten met wapens terug te dringen, is het preventief fouilleren ook verlengt. "Elke keer als we preventief fouilleren halen we wapens van de straat. Dus ja, je kan zeggen dat het helpt. Je zou willen dat het een keer nul is. Ik hoop dat we dat punt ooit bereiken."

Voorlichting op basisschool

De burgervader doet er alles aan om wapens te weren in de stad en daar kan je volgens hem niet te vroeg mee beginnen. Zo gaf hij vorige week nog voorlichting op een basisschool.

"Dat doen we om die kinderen er al van bewust te maken dat wapens niet thuishoren in de samenleving. Door middel van een VR-game (virtual reality, red.) wordt er dan uitleg gegeven."