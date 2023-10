Verdachte aangehouden na achtervolging over A2 en A9 bij Amstelveen

Een politieachtervolging is vanavond beëindigd op Uilenstede in Amstelveen. Door een samenwerking tussen de politie en de Koninklijke Marechaussee kon er één verdachte worden aangehouden.

De achtervolging begon bij Vinkeveen en ging de A2 op richting Amsterdam. De politie kwam de verdachte (auto) op het spoor na een ANPR-hit. Het zogenoemde ANPR (Automatic Number Plate Recognition) systeem scant en herkent kentekens automatisch.

Spookrijden

De verdachte zou op de snelweg een stuk tegen het verkeer in hebben gereden. Via de A9 en onder andere de Amsterdamseweg in Amstelveen is de achtervolging uiteindelijk op Uilenstede beëindigd, bevestigde een woordvoerder van de politie.

De verdachte is door de politie, in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, aangehouden. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. Volgens de woordvoerder is het aan de samenwerking te danken dat de verdachte is aangehouden. Het is onduidelijk waar de aangehouden persoon van verdacht wordt.