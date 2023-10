Twee zeges voor Amsterdam Pirates in openingsweekend Holland Series

Amsterdam Pirates heeft het eerste weekend in de Holland Series succesvol afgesloten. De honkballers wonnen ook de tweede wedstrijd (3-1) om het landskampioenschap van Neptunus. In de best-of-seven-series staan de Noord-Hollanders er nu goed voor.

Pirates begon met zelfvertrouwen aan de tweede wedstrijd in de Holland Series. Gisteren won het al overtuigend met 1-6 in Rotterdam. Op het eigen Loek Loevendie Ballpark kwam Pirates in de tweede inning op voorsprong. In de vierde inning bedroeg de marge al drie in het voordeel van de Amsterdammers. Neptunus wist slechts één punt te scoren in de wedstrijd, waardoor ook de tweede wedstrijd werd gewonnen door Pirates: 3-1.

De honkballers gaan de komende weken verder met de Holland Series. De eerste club die vier overwinningen behaalt, gaat er met de landstitel vandoor. Vorig jaar mocht HCAW uit Bussum zich de beste honkbalclub van Nederland noemen.