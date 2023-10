Blijdschap, maar ook kritische noten van winnend AZ: "Konden Ajax meer pijn doen"

Vrolijke gezichten waren er zeker in het Alkmaarse kamp, maar de hoofdrolspelers verschenen ook zeer kritisch voor de camera. "We waren voor ons doen echt wel slordig", laat Pascal Jansen weten. De trainer van AZ vond dat zijn ploeg zichzelf tekort deed met de 1-2 op bezoek bij Ajax.

"We konden Ajax veel meer pijn doen", zegt Jansen over de kansen die zijn ploeg liet liggen, waardoor de score uiteindelijk niet zo hoog uitviel. Daartegenover staat dat AZ verdedigend bijna niks weg gaf. "Dat is een groot compliment aan de ploeg."

De Wit

Eén van de Alkmaarse doelpunten kwam van de voet van Dani de Wit. Het betekende alweer zijn vierde treffer van het seizoen. "Ik was heel blij met veel ontlading." Als jeugdspeler doorliep De Wit de opleiding bij Ajax, inmiddels is hij alweer bezig aan zijn vijfde seizoen in Alkmaar.

