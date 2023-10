Auto uitgebrand op verbindingsweg A5, inzittenden op tijd uitgestapt

De inzittenden van een auto die vanmiddag bij knooppunt De Hoek in brand vloeg zijn ongedeerd uitgestapt. De auto brandde volledig uit, waarbij dikke rook vrijkwam die over de snelweg trok.

Toen de bestuurder op de verbindingsweg van de A5 naar de A4 doorkreeg dat er iets mis was, parkeerde hij op de vluchtstrook en stapte met z'n passagier uit. Niet veel later stond de auto in lichterlaaie en was er voor de brandweer geen redden meer aan. De auto brandde volledig uit.

Vanwege de hulpverlening sloot Rijkswaterstaat de rechterrijstrook van de verbindingsweg af. Dat leverde een file van ruim een half uur op. Nadat een berger het smeulende wrak had geborgen, werd de snelweg weer vrijgegeven.