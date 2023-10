Van zangeres Emma Koning mag het in 2024 gaan gebeuren ...

Het zijn geen saaie maanden voor Emma Koning uit De Goorn. De 22-jarige zangeres hoort binnenkort of ze door is naar de volgende ronde van het Regio Songfestival, is net met een nieuwe fulltime baan begonnen en ze ondergaat een spannende operatie aan haar stembanden. Als kers op de taart voert ze serieuze gesprekken, die haar muzikale carrière het komend jaar een flinke zet moeten geven.

Foto: Emma Koning tijdens een optreden - Emma Koning

Een gezonde stem In een van de eerste video's voor het Regio Songfestival, waarin we met Emma kennismaken, staat ze zwemles te geven aan kinderen. Ze geniet er zichtbaar van, maar heeft tot haar verdriet moeten besluiten ermee te stoppen: "Dat mag niet meer vanwege mijn stem." Ze heeft een aandoening aan haar stembanden, het vele lawaai in het zwembad en de chloorlucht maakten dat haar stem hoorbaar achteruit ging. "Omdat ik daardoor geen inkomen meer had, sta ik tegenwoordig fulltime achter de balie van een weghotel in Oostzaan." Ze hoeft haar stem dan minder te belasten. Maar dat alleen is niet voldoende: in december wacht ook een operatie, waar haar stembanden langdurig van moeten opknappen. Tekst gaat verder onder de foto.

Dit is Emma Koning - NH Nieuws

Toneelspelen Hoewel ze op het gebied van zingen voorlopig voorzichtig aan moet doen, lonkt het podium ook op een ander vlak. Met toneelvereniging 'Nieuw Leven' uit de Goorn staat ze in november voor het eerst op de planken. "Ik wilde altijd al eens toneelspelen. En ik vind het heel leuk!" Vlammen in 2024 Voor het Regio Songfestival schreef Emma een Nederlandstalig nummer. Van sommigen hoort ze dat die door het nummer meer geraakt worden dan door haar Engelstalige repertoire. Voor Emma geen reden het roer meteen om te gooien: "de nummers die ik nu schrijf, zijn toch weer in het Engels." In welke taal een nummer gezongen wordt, hangt ook af van de melodie van het lied. De woorden die daarbij in haar opkomen, geven de richting aan. "Misschien neem ik een voorbeeld aan Racoon en ga ik het combineren." Een ander plan voor komend jaar is meer structuur aan te brengen in het uitbrengen van nummers: "ik wil niet meer zomaar af en toe een nummer plaatsen, maar ze opsparen voor een EP". En ze is met een heel spannend plan bezig: "maar daar kan ik nu nog niets over zeggen."

