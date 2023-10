Rode gloed over de Kanaalkade: zo dragen AZ-fans bij aan 450 jaar Alkmaar Ontzet

De Alkmaarse Kanaalkade was vannacht het decor van een sfeeractie van AZ-supporters. Rond middernacht staken zij 450 fakkels aan en vuurpijlen af, waarmee de hele kade in een rode gloed werd gehuld. Daarmee droegen ze hun steentje bij aan de viering van 450 jaar Alkmaar Ontzet.

Alkmaar Centraal schrijft dat er werd afgeteld en de kade langs het Noordhollandsch Kanaal en het dak van parkeergarage Karperton luttele seconden later vol rook stonden. De politie laat weten dat de viering niet was aangekondigd, maar rustig is verlopen.