Inbreker beukt met bijl raam Medemblikse juwelierszaak in en raakt gewond

Een man die vannacht heeft ingebroken bij een Medemblikse juwelier, is daarbij gewond geraakt. Hij is na behandeling in het ziekenhuis opgepakt en zit vast.

De man ging niet bepaald discreet te werk, zo blijkt uit meldingen die de politie vannacht rond 3.00 uur binnenkreeg. Meerdere getuigen lieten de politie weten dat aan het Bagijnhof een man met een bijl op een raam van een juwelierszaak stond in te beuken.

Bloed

Vanaf de straat zagen toegesnelde agenten de man op de overkapping boven de winkelpui staan. Al snel bleek dat hij daar een raam op de eerste verdieping had vernield en daarbij gewond was geraakt. Om hem heen lag flink wat bloed én de bijl waarmee hij het raam had ingeslagen.

De man was gewond geraakt toen hij via het kapotgeslagen raam de juwelierszaak binnenging, maar had desondanks toch nog buit gemaakt. De gestolen sieraden zijn in beslag genomen, net als de bijl.

Na eerste hulp ter plaatse is de inbreker naar het ziekenhuis gebracht. Nadat hij daar behandeld was, is hij door de politie aangehouden voor inbraak en is hij vastgezet. Er is nog even gezocht naar een tweede verdachte, maar achteraf lijkt de aangehouden verdachte alleen te hebben gehandeld. De juwelier heeft aangifte gedaan.