Van één euro tot 13 duizend: honderden fans komen af op beurs voor Pokémonkaarten

Pokémonknuffels, accessoires maar bovenal gaat het natuurlijk om: Pokémonkaarten. Honderden fans tuigden zich vandaag naar sportcentrum Hoorn om de collectie van de zo populaire tekenfilmserie aan te vullen. En daar gaat grof geld in om, zo blijkt vandaag.

Van slechts één euro tot een bedrag met veel nullen. "Deze box is 13.000 euro", zegt standhouder Willem uit Aalsmeer. Hij kocht hem ooit voor 90 dollar in Amerika. Wat erin zit? "Zestien verschillende kaarten. En je weet niet welke dus je moet nog geluk hebben ook. Maar de meesten zetten zo'n box als pronkstuk neer, veel Youtubers doen dat ook als achtergrond voor hun video's", legt hij uit. Met regelmaat reist hij met zijn vrouw naar Amerika. Al vanaf het begin, pakweg twintig jaar geleden. "Onze zoons werden Nederlands kampioen en dan reisden we elk jaar af naar de wereldkampioenschappen van het spel." Jeugdsentiment Lesley van der Gracht uit Hoorn, staat voor het eerst op een beurs. Een uit de hand gelopen hobby. "Ik verkoop pakketjes van 50 kaarten, voor 5 euro. Dat is nog leuk voor kinderen om te verzamelen." Pokémon heeft altijd veel betekent. "Het is echt jeugdsentiment. En ik verzamel nog steeds." Gewapend met een loep buigt Rietje zich over de vele honderden kaarten. Haar man Jan houdt in een map de administratie bij. Helemaal vanuit Kerkrade zijn ze hier. "We hebben het virus van onze kleinzoon, die helpen we met verzamelen." Pagina's met tabellen laten zien welke kaart, van welke serie, er nog binnengeharkt moet worden. "Het heeft weer een beetje een nieuw doel gegeven aan ons leven. We spelen het spel ook, super!"

Het is nog maar de tweede keer dat de 27-jarige organisator Noah Soels de beurs houdt, dit keer in sportcentrum Hoorn met zo'n 100 vierkante meter aan beursvloer. Hoeveel stands er precies zijn? "Dat weet ik niet, veel. Mensen komen overval van dan, zelfs uit België." Veel tijd heeft hij vandaag niet, want hij organiseert de beurs helemaal zelf. Hoewel hem dat met de paplepel is ingegoten. Dus waarom niet je eigen hobby tot beurs verheven? Dacht hij zo. "Ik vond het toen ik klein was al prachtig, mijn vader organiseerde beurzen met mijn tante en een vriend samen. De feeling van organiseren, heb ik wel in me."

Foto: Pokémonmarkt in sportcentrum Hoorn - NH Nieuws / Chantal Bos

Pokémon is voor hem een oude, uit de hand gelopen hobby. "Qua investering vooral", zegt hij lachend. "Ik heb een aparte Pokémonkamer. En een opslag voor speciale spullen." Want ook hij is de trotse bezitter van de nu al zeldzame Van Gogh-kaart, waar vorige week flinke chaos om ontstond bij het Van Gogh Museum. "Alleen dat geeft al aan, hoe hot Pokémon vandaag de dag is. Het is ook niet voor niets de meest gezochte term op Ebay (wereldwijde online vielingplaats red.)", weet Soels. Na een beurs in Hilversum en het succes vandaag in Hoorn, staat de volgende Pokeview beurs voor Noah al op de planning. Deze is 11 november in Amstelveen.

