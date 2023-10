VOC boekt klinkende zesde seizoenszege bij vuurdoop nieuwe vloer

De handbalsters van VOC hebben vandaag ook hun zesde wedstrijd van het seizoen omgezet in winst. Tegen DSVD werd het uiteindelijk 36-24. Het was voor de Amsterdamse ploeg de eerste wedstrijd op de nieuwe LED-vloer in de eveneens nieuwe sporthal Elzenhagen Zuid.

Foto: VOC boekt ruime zege op DSVD - NH Sport/Frank van der Meijden

De ploeg van trainer Rachel de Haze kon al een aantal keer trainen op de nieuwe ondergrond en was dus in het voordeel. Desondanks namen de bezoekers uit het Overijsselse Deurningen brutaal de voorsprong in de openingsfase: 3-5. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam VOC beter in de wedstrijd en maakte het haar favorietenrol waar. Halverwege was de orde alweer hersteld en keek VOC tegen een 16-12 voorsprong aan. Tekst gaat verder onder de video.

Rozemarijn Alderdien: "We hadden er al eerder overheen moeten lopen" - NH Sport

Na de rust trakteerde VOC het publiek op meerdere mooie doelpunten en vooral snelle uitbraken. Het krachtsverschil werd met de minuut groter en de thuisploeg stond al snel met tien punten voor. Dit kwam grotendeels door Alieke van Maurik, die maar liefst vijf keer wist te scoren in de tweede helft en uiteindelijk topscoorder werd met in totaal zeven doelpunten.

De regerend landskampioen liep vervolgens uit naar een comfortabele 36-24 overwinning. VOC heeft al zijn zes wedstrijden dit seizoen gewonnen en gaat daardoor aan de leiding in de eredivisie. Titelconcurrent Venlo is ook nog foutloos en staat gedeeld eerste met VOC.

Zondag verschijnt op deze website een samenvatting van de wedstrijd tussen VOC en DSVD. Deze samenvatting is maandag ook te zien in de tv-uitzending van NH Sport (17.11 uur), net zoals een reportage over de nieuwe LED-vloer.