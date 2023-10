In beeld: de hoogtepunten van de optocht tijdens 450 jaar Alkmaar Ontzet

Een van de vrolijkste onderdelen van de viering van Alkmaar Ontzet is de Grote Middagoptocht door het centrum van de stad. Het zorgde voor dikke rijen toeschouwers in de Langestraat, die genoten van de praalwagens en loopgroepen. NH was er gisteren natuurlijk bij met de camera. Maar vandaag is er nog meer te doen in de stad tijdens het slotfeest van het jubeljaar van 450 jaar Ontzet.