Griezelig grote Halloweenfair in Hem: "Dit jaar met het hele gezin georganiseerd"

Voor de zestiende keer organiseren Wil en Francis Sijs een speciale Halloweenfair. Op de Hemmerbuurt in het dorp Hem staan talloze kramen opgesteld, kunnen spelletjes gespeeld worden met het thema Halloween, en kun je griezelen in een spookhuis.

Foto: Francis Sijs bij de opbouw van de Halloweenfair in Hem - Francis Sijs

"Door omstandigheden bij de andere organisatoren hebben we het evenement dit jaar voor de eerste keer als hele gezin georganiseerd", vertelt Francis. Ze zal zelf als 'Heks Halloween' op de fair lopen. "Dat doe ik al zestien jaar. De heks mag natuurlijk niet ontbreken", licht ze toe. "Mijn man Wil loopt het hele weekend verkleed over de fair rond en kan helpen waar nodig, onze dochter Jennifer is hoofd van de catering en zoon Elroy is het 'hoofd Spookhuis'."

Dit jaar lastiger om vrijwilligers te werven

Wil en Francis Sijs zijn bijna het jaar rond bezig met het organiseren van de Halloweenfair in Hem. Zo hebben ze contact met mensen die een kraam op de markt hebben, gaan ze met de gemeente in overleg voor de nodige vergunningen, en proberen ze genoeg vrijwilligers te werven. Dat laatste bleek, net als bij andere evenementen in de regio West-Friesland, dit jaar wat lastiger dan normaal.

"We hebben ruim 50 vrijwilligers die ons komen helpen", zegt Francis. "We hebben het heel erg moeten hebben van lobbyen, op verschillende platforms. Ook hebben we de oproep heel vaak via Facebook gedeeld. Via via zijn veel mensen bij ons gekomen, en ook op donderdagavond kregen we nog een appje van iemand die zich als vrijwilliger aangemeld heeft."

2.000 tot 3.000 bezoekers per dag

"Het weer schijnt dit hele weekend goed te wezen", zegt Francis. "Dat zorgt ook altijd voor een hoog aantal bezoekers. De afgelopen jaren hebben we zo'n 2.000 tot 3.000 bezoekers per dag gehad op de fair. We kijken er in ieder geval net zo veel naar uit als andere jaren."

De Halloweenfair in Hem werd gisteren tot 21.00 uur 's avonds gehouden, en opent vandaag om 11.00 uur. Naast de kramen en het spookhuis zijn er vandaag optredens van onder andere lijndansgroep De Westfriese Shuffle en Dansgroep Moves! - met ongeveer 50 dansers - op de Hemmerbuurt. Ook zijn er verschillende oude trekkers in Hem voor een oldtimershow.