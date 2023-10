Honkballers Amsterdam Pirates beginnen Holland Series met overwinning

Amsterdam Pirates is uitstekend begonnen aan de Holland Series (de finale van het honkbal-seizoen). De honkballers waren ruim te sterk voor Neptunus: 1-6. Pirates staat nu met 1-0 voor in de best-of-seven serie.

Pirates honkbalde de eerste wedstrijd in Rotterdam. De bezoekers namen een snelle voorsprong via Oliver van der Wijst en Denzel Richardson. Van der Wijst zorgde er ook voor dat Tommy van de Sande over de thuisplaat kon komen in de derde inning: 3-0.

Jorrit Penseel en Jason Jakobus maakte de marge nog groter, totdat Richardson met een home run in de negende inning de eindstand bepaalde: 6-1. Daarvoor had Neptunus al iets teruggedaan. Verder dan dat kwamen de Rotterdammers niet.

Pirates moest vorig seizoen het landskampioenschap aan HCAW laten. Hun laatste titel was in 2021.

De tweede wedstrijd tussen Amsterdam Pirates en Neptunus begint zondag vanaf 14.00 uur.