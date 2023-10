Feestelijke opening nieuwe streekredactie van het Gooi

Vanaf vandaag is het officieel, het Gooi heeft haar eigen streekredactie. Een samenwerking tussen de lokale omroepen NH Gooi en Gooi TV en regionale omroep NH Media. Hun werkplek zit in hartje Hilversum, in de creatieve broedplaats LAB Mediaplein. Tegelijkertijd heeft de redactie vandaag de nieuwe televisiestudio STUDIO Mediaplein in gebruik genomen.