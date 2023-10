Liveblog: gloednieuwe hal voor VOC en 3x3 basketbal in Amsterdam

Welkom in het liveblog van NH Sport. We houden je ook vandaag weer op de hoogte van al het regionale sportnieuws. Van de handbalsters van VOC, die voor het eerst in een spiksplinternieuwe sporthal aantreden tot de Holland Series (tussen Pirates en Neptunus) en de eerste Amsterdam Masters in het 3x3 basketbal. Opmerkingen of tips? Mail naar [email protected]