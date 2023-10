Kinderen blussen brandjes bij Alkmaar Ontzet: "Er heerst een goede sfeer"

Alkmaar viert vandaag de overwinning op de Spanjaarden in 1573. Het is Alkmaar Ontzet en traditiegetrouw staan de hulpdiensten deze ochtend op de Kanaalkade om te laten zien wat hun werk inhoudt. Kinderen mogen dan ook zelf ervaren hoe het is om een brandweerman of een kaasdrager te zijn. En dat leverde mooie beelden op.