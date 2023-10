12-jarige fietser overleden na ongeluk Westwoud, voetbalclub last wedstrijden af

Een 12-jarige fietser die afgelopen maandag na een ernstig ongeluk zwaargewond raakte, is aan zijn verwoningen overleden. Dat meldt zijn voetbalclub Woudia. De club heeft besloten vandaag, en mogelijk ook zondag, alle wedstrijden af te gelasten.

Afgelopen maandag ging het mis op de Dr. Wijtemalaan in Westwoud. Een 12-jarige fietser kwam in botsing met een auto en raakte hierbij zwaargewond. Gisteren werd bekend dat hij aan zijn verwondingen is overleden.

Via hun website laat voetbalvereniging Woudia weten dat hen gisteravond het droevige bericht bereikte dat een jeugdlid is overleden. "Vanwege dit overlijden zijn alle uit- en thuiswedstrijden afgelast." De 12-jarige jongen speelde in een van de elftallen.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar.