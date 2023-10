Enorme kunstwerken onthuld in Haarlem-Oost: "Herinneringen die voorbij waaien"

Haarlem-Oost is een groot kunstwerk rijker: vrijdagmiddag zijn twee enorme muurschilderingen onthuld op de hoek van de Feithstraat met het Nagtzaamplein. Ze zijn speciaal voor die plek ontworpen door kunstenaar Munir de Vries en de buurtbewoners zelf, om de grote opknapbeurt van de Nagtzaamstraat en het Nagtzaamplein te vieren.

Het is druk op het plein. Omwonenden zijn massaal toegestroomd, de glazen met alcoholvrije champagne vinden gretig aftrek en er is livemuziek. Zojuist zijn twee enorme muurschilderingen onthuld op de hoek van het Nagtzaamplein en de Feithstraat door wethouder Bas van Leeuwen en kunstenaar Munir de Vries. "Het is een prachtige vrijdagmiddag, want we hebben net een prachtig kunstwerk mogen onthullen", glimt Van Leeuwen. "Het was ook een wens van de gemeenteraad om meer kunst in de openbare ruimte te brengen. Kunst zet mensen aan het denken en inspireert. Sommige mensen raken juist geïrriteerd, omdat ze het niet mooi vinden. Het doet in elk geval iets met je." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Bas van Leeuwen onthult muurschildering - NH / Rob Wtenweerde

'Oost bruist, Oost bloeit' "En dit kunstwerk is helemaal bijzonder, omdat de kunstenaar zijn werk heeft gemaakt op basis van verhalen uit de buurt. Dus het gaat over het verleden van de buurt, maar ook over de toekomst. Wat is de eigenheid van deze buurt? Oost bruist, Oost bloeit. De buurt heeft een rijke historie en volgens mij ook een hele mooie toekomst." Ondertussen begint het Haarlemse rapduo Dos Hermanos aan een kort optreden, dat ook door de wat oudere omwonenden erg gewaardeerd wordt. Bas van Leeuwen: "Volgens mij komen ze oorspronkelijk ook uit deze buurt, een paar straten verderop." 'Inspiratie uit de buurt' Ook de grote man achter de prachtige muurschilderingen loopt met een grote glimlach rond: kunstenaar Munir de Vries. "Dan moet ik je toch even corrigeren. Ik vind niet dat ik de belangrijkste man achter de kunst ben, ik heb de inspiratie uit de buurt gehaald, ik zie het echt als een gezamenlijke creatie." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Kunstenaar Munir de Vries - NH / Rob Wtenweerde

De Vries trok dan ook regelmatig op met de buurt: "We hebben workshops gedaan, ik heb gesprekken gevoerd met buurtbewoners, dat geeft echt veel waarde aan dit project. Een schildersbedrijf uit de buurt heeft de grondlaag gedaan. Jongeren uit de buurt hebben me geholpen bij de schildering. Daar werden ze ook voor betaald." De kunstenaar groet ondertussen een paar omwonenden: "Ik ben hier twee weken op straat bezig geweest, ik heb heel veel mensen ontmoet en veel positieve reacties gehad. Die wisselwerking levert veel energie op." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: 'Verleden': muurschildering Haarlem - NH / Rob Wtenweerde

Munir de Vries omschrijft het resultaat: "Het kunstwerk bestaat uit twee schilderingen aan beide kanten van de straat. Links is een schildering waarbij een figuur terugkijkt naar het verleden. Dingen die zijn gebeurd in de wijk, zoals het mislukte bombardement. Maar je ziet ook herinneringen die voorbij waaien. Je ziet hoe herinneringen kunnen veranderen in een figuur die zelf verandert." Verbinding tussen heden en verleden Waar de linkermuur het verleden laat zien, biedt de rechtermuur juist een blik op de toekomst, vertelt de kunstenaar. "Daar heb je een figuur die juist naar de toekomst kijkt, die is meer abstract, want je weet niet wat er gebeuren gaat. Het grappige is dat er op de linkermuur een figuurtje de grond in gaat, die op de rechterkant in de toekomst weer naar boven komt. Zo is er een verbinding tussen heden en verleden." De muurschilderingen zijn gerealiseerd met de hulp van kunstenplatform 37PK, Stichting Kapsalon, Elan Wonen en de gemeente Haarlem.