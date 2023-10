Amstelveense chef-koks maken culinaire kunst: "Beetje saus erbij en je kan het eten"

Noten werkt veel met epoxy; een doorzichtige vloeistof die je kunt uitharden. Je kunt zo bijvoorbeeld de illusie creëren dat een voorwerp zweeft. Die techniek in korte tijd leren was wat veel gevraagd. De chef-koks omhulden hun culinaire kunstwerken daarom met een doorzichtige box.

"Eerst dachten we: 'hoe gáán we dit doen?", vertelt chef-kok Jasper Hermans van restaurant SAAM na afloop van de onthulling van de kunstwerken in museum Jan aan NH. "Ik voelde me net een 'Hyves-oma'", benadrukt collega Thomas Kooijman, wat voor nieuwe wereld hij heeft verkend.

Symboliek als ingrediënt

De chefs van restaurant SAAM kozen uiteindelijk voor symboliek als belangrijkste ingrediënt. Het restaurant dat voornamelijk Zuid-Afrikaanse gerechten serveert, zet zich in om de hongersnood in Afrika tegen te gaan.

Thomas legt uit: "We hebben een klein kinderlepeltje toegevoegd. We zijn met het team ook in Zuid-Afrika geweest om eten uit te delen. [...] In combinatie met de kreeft wilden we het luxe en arme in één laten zien."