Cindy voelt zich pas echt goed in haar fantasy kostuums: "Ik ben dan iemand anders"

Als Cindy Vrooland een zelfontworpen fantasy kostuum aantrekt komt ze tot leven. "Dan ben ik iemand anders. Voel ik mij geen verlegen grijze muis meer." De 27-jarige uit Wormer bezoekt graag fantasy festivals als Elfia op Kasteel de Haar of in de kasteeltuinen van Arcen. "Dan komen mensen of mij af en ben ik veel extraverter."

Autisme

Cindy heeft een vorm van autisme en is extreem verlegen. Gewoon werken lukt haar niet en ze is ook voor 80 procent afgekeurd. "'Ik heb nu sinds drie jaar een Wajong-uitkering. Het was heel lastig om die te krijgen." Het werken aan de kostuums geeft rust, dagelijkse structuur en veel voldoening. "Ik krijg ook heel veel leuke reacties op mijn werk." Ook krijgt ze verzoeken om kostuums voor anderen te maken. "Maar daar begin ik niet aan, want dan legt het zo'n enorme druk op me en weet ik dat het misgaat."