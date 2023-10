Eigenaar Zandvoortse golfclub loont 500 euro uit in zoektocht naar vandalisten

Voor golfbaan The Dunes in Zandvoort is de maat vol: de banen van de golfclub zijn al meermaals vernield. Eigenaar Nigel Lancaster laat weten de bewuste vernielingen zat te zijn, en looft het een beloning van 500 euro uit voor de gouden tip naar de vandalist(en).

Het is een apart gezicht. Een hole (red. putje in de green waarin de bal uiteindelijk terecht moet komen) met verticale houten spijlen en beschadigd gras. De vernielingen zijn de zoveelste deze maand. Eigenaar Nigel Lancaster is razend: "Een heel klein groepje verpest het voor de rest."

Omgegooide scooters

De eigenaar de golfclub laat telefonisch weten dat de vernielingen van afgelopen nacht niet op zichzelf staan. Volgens hem rommelt het in Zandvoort. "Opweg naar de club zag ik overal omgegooide scooters op de straat liggen." Ook de banen van zijn golfclub zijn al meermaals vernield door vandalisten. Wie er achter zit, weet hij niet. "Wist ik het maar. Ik hoop dat het stopt en mensen gewoon een onbezorgd dagje kunnen golfen."

De schade is aanzienlijk en volgens Nigel nog tot in het voorjaar te zien. "Het herstel van het gras zal tot zeker volgend voorjaar duren." Tot die tijd is de beschadigde baan wel open, maar deels afgesloten.

Via een Facebook bericht laat de golfclub weten dat er aangifte bij de politie is gedaan, en 'strafrechtelijke vervolging volgt'. Tot die tijd vraagt hij het publiek mee te kijken naar de daders van de vernielingen. Voor de tip die naar hen leidt, is een beloning van 500 euro beschikbaar gesteld.