Politie deelt foto's verdachten die gezocht worden voor betrokkenheid Klassieker-rellen

De politie heeft foto's van zeven verdachten gedeeld voor betrokkenheid bij de rellen bij de Arena. De recherche hoopt op die manier meer informatie te krijgen over de identiteit van de mannen.

De rellen ontstonden na de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord op zondag 24 september. Buiten het stadion gingen groepen hooligans de confrontatie aan met de ME. Ook vernielde een aantal supporters hoofdingang, waarna ze opnieuw het stadion binnendrongen.

Voor de rellen werden in totaal al 15 mensen aangehouden. Bijna alle verdachten bleven de afgelopen dertien dagen vastzitten. Van deze verdachten moesten er zes gisteren voorkomen bij de snelrechter. In die zaken wordt direct uitspraak gedaan. De snelrechter legde de meesten van hen een paar dagen gevangenisstraf en werkstraffen op.

Burgemeester Halsema liet als hoofd van de driehoek (burgemeester, OM en politie) al weten zoveel mogelijk een dadergerichte aanpak te willen hanteren. "Waar Ajax en wij het over eens zijn is dat het de voorkeur verdient om de daders eruit te kunnen halen zodat je niet een grotere groep hoeft aan te pakken", vertelde ze gisteren in Het Gesprek met de Burgemeester.