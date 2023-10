John (68) uit Hilversum kreeg borstkanker: "Je moet nooit denken, ik kijk het wel even aan"

De 68-jarige John uit Hilversum schrok enorm, toen de radioloog vorig jaar met een betrokken gezicht naast hem kwam zitten en vertelde dat hij borstkanker had. "Ik was in shock. Ik wist helemaal niet dat dat kon, als man borstkanker krijgen." Vooral mannen in zijn omgeving zeiden vaak 'hoe kan dat nou?'. Nu wil hij andere mannen waarschuwen om op tijd naar de dokter te gaan.

John had in 2022 een wondje, op zijn rechterhand. Het ging maar niet over, ook niet na twee maanden wachten, en hij besloot toch maar even langs de huisarts te gaan. "Het was een nieuwe huisarts, dus nadat hij het wondje had bekeken vroeg hij gelijk of ik nog meer vragen had. Ik vertelde hem toen dat ik last had van mijn linkerborst. Daar voelde ik steken, en tintelingen. Ik dacht dat het misschien spierpijn was, want dan voel je soms ook van die steken", vertelt hij aan de telefoon met NH. Hij is op vakantie, nog even genieten van het laatste beetje zomer.

Direct onderzoek

"De huisarts voelde even. Het deed geen pijn, maar hij zei wel dat hij er niet gerust op was. Hij heeft me toen doorgestuurd naar het ziekenhuis om een mammografie te maken. Ik dacht dat het niets zou zijn. Ik was de enige man daar, op de afdeling. Mijn vrouw had me al wel gewaarschuwd dat het pijn zou doen, zo'n mammografie. Dat deed het inderdaad ook, vooral omdat er niet zo veel weefsel zit bij een man."

Na de mammografie kreeg John een echo, en daarna werd er nog een biopt genomen. Dat wordt doorgaans gedaan als de mammografie niet vertrouwd wordt. Zo'n biopt moet op de kweek, maar de radioloog kwam alvast slecht nieuws vertellen. "Ze kwam bij me zitten en vertelde met een ernstige blik: 'We hebben een biopt genomen, maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat het borstkanker is'. Ik was toen wel in shock, ik vroeg me af hoe dat nou kon. Ik wist ook niet dat het kon, dat mannen borstkanker konden krijgen."

