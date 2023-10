Tussen de 500 en 1500 Oekraïense vluchtelingen in opvanglocatie in de Purmer-Zuid

De opvanglocatie in Purmerend voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne is bekend gemaakt. "Het college kiest er voor om op de locatie Purmer-Zuid een opvanglocatie te realiseren voor 500 tot 1500 Oekraïense ontheemden, met als uitgangspunt dat we niet meer bouwen dan nodig is", schrijft de gemeente Purmerend.

Een paar dagen terug berichtte Regio Purmerend hier al over omdat de redactie een deel van de toen nog geheime documenten inclusief tekeningen had ingezien. Toen was nog niet helemaal duidelijk hoeveel Oekraïense ontheemden en woningen er zouden komen.

De gemeenteraad heeft gisteren een deel van de geheimhouding op de stukken opgeheven omdat ze het maatschappelijk belang groter vonden en ook omwonenden hebben een brief ontvangen.

Nog geen besluit

In de brief, die in handen is van NH, valt onder meer te lezen: "Het belangrijk is om te weten dat er nog geen besluit is genomen. Het gebied is altijd in beeld geweest als mogelijke woningbouwlocatie. Tegelijkertijd merken dat er nog steeds mensen moeten vluchten uit Oekraïne. Eerder dit jaar heeft Rijk alle gemeenten opgedragen om te zoeken naar mogelijke opvangplekken."

De locatie in de Purmer-Zuid langs de Verzetslaan zal tussen de 500 en 1500 Oekraïense vluchtelingen moeten gaan herbergen. Er zullen rond de 500 tijdelijke woningen op de opvanglocatie worden gerealiseerd.

De bewoners worden nog niet uitgenodigd voor een gesprek, maar kunnen hun vragen die nog niet beantwoord zijn in de brief die ze hebben ontvangen mailen naar [email protected].