Versterkt Jong Ajax verslaat VVV-Venlo, terwijl Jong AZ met lege handen achterblijft

Jong Ajax, met Diant Ramaj, Anass Salah-Eddine en Anton Gaaei in de basis, versloeg VVV-Venlo met ruime cijfers: 3-0. Voor Jong AZ verliep de avond in Limburg een stuk minder rooskleurig: 3-1.

De Amsterdamse beloften namen de leiding via Kristian Hlynsson. De aanvoerder plaatste een vrije trap in het doel van Venlo: 1-0. Anass Salah-Eddine stond na een halfuur aan de basis van het tweede Ajax-doelpunt. Hij werkte van dichtbij de 2-0 binnen. Dat was ook de ruststand.

Doelman Diant Ramaj bewees in de tweede helft zijn waarde door een zekere lijkende aansluitingstreffer tegen te houden. Hij was ook belangrijk bij de derde treffer. Hij schoot een lange bal richting Mika Godts, die de bal in de verre hoek lepelde.

Vanwege de interlandbreak komt Jong Ajax komende week niet in actie. De eerstvolgende wedstrijd voor de nieuwe nummer 18 is tegen FC Dordrecht. De aftrap is op 20 oktober om 20:00 uur.

Opstelling Jong Ajax: Ramaj; Gaaei (Jermoumi/46), Aertssen, Gooijer, Martha (Chourak/61); Brandes, Salah-Eddine (Muzambo/61), Hlynsson; Banel, Kalokoh (Sarfo/74), Godts (Agougil/74)