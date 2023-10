Volendamse matchwinner Robert Muhren opgelucht: "Magisch"

Met zijn doelpunt is Muhren weer enorm belangrijk voor FC Volendam. "Dat was magisch." Het betekende de derde goal voor de goaltjesdief van dit seizoen. Toch had hij er vandaag twee moeten maken, want in de eerste helft kreeg Muhren ook een dot van een kans. "Normaal gaat deze bal er acht van de tien keer in en nu gaat ie tegen de grote teen van de keeper."

Rode kaart

De vroege rode kaart van FC Utrecht maakte deze klus wel wat gemakkelijker voor FC Volendam. Toch haalt de overtalsituatie niet de glans weg van de winst volgens trainer Matthias Kohler. "Daar vraagt later niemand meer na."

