Het is feest in Alkmaar vandaag. De stad viert haar Ontzet, en dat is een jubileumeditie. Het is namelijk 450 jaar geleden dat de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog hier voor het eerst werden verslagen: van Alkmaar de Victorie! De dag staat bol van activiteiten, met als een van de hoogtepunten: de Grote Middagoptocht. NH was er live bij vanaf 15.30 uur.