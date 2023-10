18 maanden cel voor mishandelen 62-jarige man die één euro verschuldigd was

Een 25-jarige man is veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor een ernstige mishandeling in april dit jaar. De man trapte meerdere keren tegen het hoofd van het 62-jarige slachtoffer, die de dader nog één euro verschuldigd was.

In de rechtbank verklaarde de dader dat hij, na een avondje uit, onder invloed van alcohol en cannabis boos werd toen hij de 62-jarige man tegen het lijf liep. Dit omdat de man hem nog één euro verschuldigd was. De 25-jarige man sloeg het slachtoffer tegen de grond en trapte hem vervolgens meermaals hard tegen het hoofd.

Het slachtoffer hield er een hersenschudding, verbrijzelde schouder en meerdere botbreuken aan over en moest daarna wekenlang revalideren in een verzorgingstehuis. Ook loopt de man nog steeds met een rollator, kan niet meer fietsen en is vergeetachtig geworden.

Minder toerekeningsvatbaar

De rechter nam het oordeel van een psycholoog over waarin vermeld staat dat er bij de dader sprake is van een 'reactieve hechtingsstoornis en een scheefgroei in de persoonlijkheid'. Daarnaast lijdt hij aan een 'periodiek explosieve stoornis' en gebruikt op regelmatige basis aardige hoeveelheden alcohol en cannabis.

Daarmee kan de man als minder toerekeningsvatbaar worden gezien waardoor er een strafmindering geldt voor de mishandeling.

Nepvuurwapen

Vorig jaar werd de 25-jarige dader al veroordeeld voor het bezit van een nepvuurwapen. Deze eerdere veroordeling heeft de rechter als strafverzwarend meegenomen. Na de 18 maandenlange celstraf moet de man zich melden bij de reclassering.