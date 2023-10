Streep door AZ Vrouwen - Fortuna Sittard na medisch ongeval in technische staf

De wedstrijd tussen AZ Vrouwen en Fortuna Sittard is afgelast wegens een medische situatie bij een staflid van de Alkmaarse club. Het voorval gebeurde vlak voor de wedstrijd. Er is in overleg met de KNVB en de tegenstander besloten om het duel op ander moment te spelen, laat AZ weten op hun website. De wedstrijd zou eigenlijk om 19.30 uur beginnen.