Géén uitsupporters van FC Utrecht in Volendam: angst voor rellen te groot

De supportersbussen van FC Utrecht waren al onderweg richting Volendam, toen ze weer rechtsomkeert moesten maken. Het uitvak blijft daardoor leeg in het stadion van FC Volendam. In totaal zouden vierhonderd fans van Utrecht de wedstrijd bijwonen. Het duel is voor beide clubs van groot belang: Volendam staat laatste en Utrecht is afgegleden naar de voorlaatste plaats.

De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.