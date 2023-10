Texels restaurant moet twee maanden dicht na herhaaldelijke overtredingen arbeidswet

Een restaurant in De Koog op Texel moet voor twee maanden de deuren sluiten nadat ze door de Arbeidsinspectie zijn betrapt op meerdere overtredingen. Personeel kreeg onder andere geen loon, of kregen dat contant uitbetaald.

Daarnaast had de werkgever de administratie over zijn werknemers niet op orde. Daardoor kon de Arbeidsinspectie in eerste instantie niet goed controleren of iedereen zich wel aan de regels hield.

10.000 euro boete

Bij die eerste controle, in augustus 2021. Er werd toen een boete van ruim tienduizend euro opgelegd. Daarnaast werd toen al gewaarschuwd dat het restaurant stil kon worden gelegd als de situatie niet zou verbeteren.

In juli 2022 kwam de inspectie nog een keer op bezoek, en ook toen was er geen betrouwbare administratie beschikbaar. Ook bleek dat een werknemer zijn loon niet kreeg uitbetaald, en dat een ander zijn loon contant uitbetaald kreeg. Weer werd een boete opgelegd, maar hoefde de tent nog niet te sluiten.

Maat vol

In mei 2023 kwam een nieuwe overtreding aan het licht. Twee werknemers hadden toen opnieuw geen loon uitbetaald gekregen, en een derde had pas twee maanden nadat hij betaald had moeten krijgen zicht op zijn geld. De maat was voor de inspectie toen vol, waarop het restaurant dus nu twee maanden moet sluiten.

Naast deze overtredingen kreeg het bedrijf nog voor bijna 20.000 euro aan boetes voor andere overtredingen. Die kreeg het onder andere vanwege de Arbeidstijdenwet, die bepaalt hoe vaak mensen mogen werken en op wat voor tijdstippen, en de Wet arbeid vreemdelingen, die rechten toekent aan buitenlandse medewerkers.