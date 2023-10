Bewoner gewond bij tweede explosie in Hoofddorpse Kelloggstraat

Bij de explosie van gisteravond in een huis in de Kelloggstraat in Hoofddorp is de bewoner gewond geraakt.

Dat laat de politie aan NH weten. De bewoner van het bestookte huis is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Explosies zijn vooral dit jaar aan de orde van de dag (of nacht). Eerder deze week liet de politie weten dat er alleen in Noord-Holland (Amsterdam en 't Gooi uitgezonderd) al 32 hebben plaatsgevonden, maar gewonden vallen er zelden tot nooit.

Een buurtbewoner liet eerder vandaag weten dat hij gisteravond rond 20.40 uur een gigantische knal hoorde, naar buiten was gegaan, maar niets verdachts zag. De explosie werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk, net als de explosie op zondagochtend iets verderop in de straat. Daarbij raakte de voordeur van de woning zwaarbeschadigd, maar raakte niemand gewond.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies. Voor de explosie van zondagochtend is nog geen verdachte aangehouden, laat de woordvoerder aanhouden. Voor een explosie op maandagavond in de Thomas Morelaan in Hoofddorp is gisteren wel een verdachte aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er de bewoner en de verdachte elkaar mogelijk kennen en ruzie hebben.