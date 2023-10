Dubbel feest voor Zaanse uitgever: 'zijn' Jon Fosse wint Nobelprijs voor Literatuur

Voor Couwenhoven kwam het als een verrassing dat de Noorse schrijver Jon Fosse de Nobelprijs voor Literatuur gistermiddag won: "Ook al is hij al jaren genomineerd, en wordt hij vaak genoemd als kanshebber."

Couwenhoven vertelt dat de winnaar altijd om 13.00 uur bekend wordt gemaakt. "Ik zat om 12.55 uur klaar en dacht: als hij niet wint, ga ik door met mijn werk. Als hij wel wint, dan moet ik nieuwe drukken klaarzetten." Couwenhoven ging naar eigen zeggen even koffie zetten en om 13.05 uur had hij allemaal al appjes en mailtjes binnen. "En toen dacht ik: ongelooflijk!"

Het menselijk-zijn als rode draad

Couwenhoven omschrijft Jon Fosse als 'een goede schrijver waarvan je hoopt dat hij meer en breder gelezen wordt'. Couwenhoven: "Hij heeft een totaal eigen stijl, die niet te vergelijken valt met andere schrijvers. Hij heeft een breed oeuvre: hij schrijft toneel, kinderboeken en romans. Hij is op alle gebieden actief."

Een rode draad in het werk van Fosse is volgens Couwenhoven 'het menselijk-zijn': hoe we denken en handelen. "Het is een pijnlijke weg, het leven gaat niet over rozen." Wat Couwenhoven raakt is de directheid van Fosse. "Je kruipt in het hoofd van het personage, er zijn veel herhalingen, je moet als lezer echt je best doen."

Unieke leeservaring

Het lezen van een boek van Fosse vergelijkt Couwenhoven met het luisteren naar een moeilijk muziekstuk, waar je een paar keer naar moet luisteren om te horen hoe mooi het in elkaar zit. "Soms heb je twee of drie pagina's gelezen en moet je even twee of drie pagina's terug. Maar als je zijn cadans te pakken hebt, word je meegenomen in iets unieks."