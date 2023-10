Met veel zelfvertrouwen gaat AZ naar Amsterdam: "Altijd favoriet"

Heel veel aandacht kreeg het affiche Ajax - AZ niet van aankomende zondag tijdens de persconferentie op het trainingscomplex in Wijdewormer. De meeste vragen kreeg AZ-coach Pascal Jansen over de escalaties van een dag eerder, maar de wedstrijd tegen Ajax is natuurlijk wel een echte Noord-Hollandse kraker. "Wij gaan daarheen met heel veel zelfvertrouwen."

AZ-coach Pascal Jansen over ontbreken deel AZ-fans in Amsterdam - NH Nieuws

"Dat is super vervelend", laat Pascal Jansen duidelijk weten over het halveren van het uitvak in Amsterdam. De fanatieke Alkmaarse supporters hebben al laten weten de wedstrijd te boycotten, omdat ze flink balen van deze maatregelen in het stadion van Ajax. "We hebben alle steun nodig en een vol uitvak helpt altijd." Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

AZ treft met Ajax een ploeg die al het hele seizoen dramatisch draait. Op het veld, maar ook buiten de lijnen is het chaos. "Daar moeten zij mee dealen", is Jansen helder. De oefenmeester van de Alkmaarders wilde bijna niets loslaten over zijn analyse van de Amsterdamse ploeg. "Het enige dat ik daarover wil zeggen is dat er wel steeds vaker dezelfde namen op papier staan." Bazoer Over de fitheid van zijn selectie heeft Jansen weinig te klagen. Het lijkt erop dat hij over iedereen kan beschikken. Ook Riechedly Bazoer maakt na een korte blessureperiode zijn rentree. De verdediger met een Ajaxverleden liep vorige week tegen Heracles Almelo een lichte hamstringblessure op. De wedstrijd Ajax - AZ begint om 14.30 uur. NH Sport is hierbij aanwezig en volgt de wedstrijd en alles er omheen op de voet.