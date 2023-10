Alle feiten op een rij over AZ - Legia Warschau: wat gebeurde er rondom de wedstrijd?

De wedstrijd in de Conference League tussen AZ en Legia Warschau liep gisteren helemaal uit de hand. Niet op het veld, want daar bleef het bij een 1-0 overwinning voor de Alkmaarders, maar juist er omheen. NH vertelt je precies wat er gisteravond en vandaag allemaal gebeurde.

Foto: Het stadion bij daglicht na de chaos rondom AZ - Legia Warschau - ANP / Ramon van Flymen

Voorafgaand aan de wedstrijd Voor de aanvang van de wedstrijd waren al een aantal maatregelen getroffen om chaos te voorkomen. "In verband met de festiviteiten in de Alkmaarse binnenstad rond 450 jaar Alkmaar Ontzet was het niet mogelijk om de bezoekende voetbalsupporters in de stad te ontvangen", aldus de gemeente. Om die reden is volgens de gemeente vooraf afgesproken dat bezoekers uit Warschau een voucher zouden krijgen, die ze in Nederland bij het stadion van ADO Den Haag in konden wisselen voor een ticket naar de wedstrijd. Woensdag - veiligheidsoverleg met UEFA Bij het veiligheidsoverleg op de vooravond van de wedstrijd - woensdagavond dus - bleek dat Legia Warschau zich niet aan deze afspraken gehouden zou hebben. Supporters zouden toch gewoon hun ticket hebben ontvangen. Daardoor moest een klein deel van de Polen hun ticket ophalen in Den Haag, maar kon het overgrote deel op eigen houtje naar Alkmaar komen. Tekst gaat door onder de X-post.

Kort voor de wedstrijd Bij het stadion was het voor de wedstrijd al een tijdje onrustig. Supporters van Legia vonden dat het wachten te lang zou duren, en bestormden, aldus de gemeente Alkmaar, de toegangspoorten van het stadion. De ME was opgeroepen om dit te voorkomen, maar die konden door het 'zware geweld' dat werd gebruikt door de supporters niet op tijd ingrijpen. Al snel werd duidelijk dat hierbij een ME'er bewusteloos is geraakt. Twee anderen raakten lichtgewond. Bij die bestorming wisten Legia-supporters wapenstokken en pepperspray af te pakken van de politie en de Mobiele Eenheid. De gemeente geeft aan dat zij het liefst het bezoekersvak van het stadion hadden willen ontruimen, maar dat dit niet mogelijk was door beperkingen in de inzet van de politie. Er was grote angst voor verdere escalatie. Door de onrust wisten 'enkele' - hoe veel precies is onduidelijk - Legia-supporters zonder kaartje naar binnen te komen. Direct na de wedstrijd Rondom het stadion Door het geweld dat vóór de wedstrijd plaatsvond, besloot de politie dat het geen goed idee was om de Legia-supporters tegelijkertijd met de thuisfans te laten vertrekken. De supporters van de Poolse club werden enkele tijd achter hekken vastgehouden op het parkeerterrein. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: AZ - Legia Warschau - ANP / HOLLANDSE HOOGTE / MICHEL VAN BERGEN

Volgens fotografen die aanwezig waren na de wedstrijd mochten de Poolse supporters uiteindelijk rond 23.45 uur vertrekken. De gemeente kan verder niets kwijt over hoe dit is verlopen, maar de aanwezige fotografen vertellen tegen NH dat de uittocht relatief rustig is gegaan. In het stadion In tegenstelling tot de relatieve rust buiten het stadion blijkt dat het in het stadion wel een enorme chaos is geweest. Spelers en medewerkers van Legia Warschau werden in het stadion gehouden, en waren daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Over wat er precies is gebeurd lopen de meningen uiteen, maar volgens de vierhoek (de Alkmaarse gemeente, politie, Openbaar Ministerie en AZ) hebben twee van de Poolse spelers personeel van AZ mishandeld.

Het personeel was dusdanig gewond dat er medische zorg nodig was. Volgens De Telegraaf gaat het om een hersenschudding en een gebroken elleboog. De spelers en het personeel zijn daarna richting de spelersbus vertrokken. De ME heeft daarop de bus omsingeld. Op het moment dat dit speelde waren de Legia-supporters nog aanwezig op het parkeerterrein, en volgens het OM was de politie dan ook deels aanwezig om de spelers en bestuursleden te beschermen. Daarnaast wilden zij graag de twee spelers die het AZ-personeel hadden mishandeld aanhouden. De Poolse lezing van deze evenementen is heel anders. Zij spreken van excessief geweld, en delen veelvuldig onderstaande video, gemaakt door de mede-eigenaar van de club vanuit de spelersbus. Daarop is te zien dat het er buiten hard aan toe gaat. Tekst gaat verder onder de X-post.

Vandaag Langzaam maar zeker werd vanmorgen steeds meer duidelijk over wat er precies gebeurd is in Alkmaar. Poolse media meldden als eersten dat de mensen die werden aangehouden na de wedstrijd spelers waren. Dat leverde ook vrij snel een identificatie op aan de Poolse kant: het ging om Pankov en Josué. Vanuit Nederlandse kant werd alleen gesteld dat het ging om een Serviër en een Portugees. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Persconferentie Legia Warschau - EPA/Rafal Guz

Woede vanuit Poolse kant Vanmorgen vroeg liet de Poolse premier al via X (voormalig Twitter, red.) weten verbolgen te zijn over het Nederlandse politieoptreden. Hij zou zelfs verhaal hebben gehaald bij Rutte, die samen met de premier op een top was in Spanje. Het Poolse Openbaar Ministerie heeft in ieder geval aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de situatie. Inmiddels is ook duidelijk dat Polen de Nederlandse ambassadeur op het matje heeft geroepen. Tekst gaat verder onder de X-post.

Ook Legia Warschau is woedend. In een persconferentie van ruim een uur ging het onder andere over het zware optreden van de politie. Daarbij werden ook video's getoond. Onderzoek hier, onderzoek daar De vierhoek doet onderzoek naar een hoop zaken. Hoe dit kon gebeuren bijvoorbeeld, en welke van de Poolse supporters precies over de schreef zijn gegaan. Ook onderzoeken ze welke maatregelen ze kunnen nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het weren van uitsupporters bij risicovolle wedstrijden. Dat komt niet alleen door gisteravond - maar ook door het uit de hand gelopen duel met West Ham United eerder dit jaar. Trainer baalt Trainer Pascal Jansen baalt. Hij vindt dat wat er is gebeurd niet goed te praten is, en zegt dat het afleidt van het voetbal. Volgens hem lijkt het erop dat de spelers met het vizier naar voren kunnen, want zondag staat een topper tegen Ajax op het menu. Duidelijk is in ieder geval dat het laatste woord nog niet is gerept over de ongeregeldheden rondom het stadion.