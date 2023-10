Loeizware historische torenspits op kapelwoning van landgoed Beeckestijn gehesen

De kapelwoning werd eind achttiende eeuw gebouwd en is uniek, want het is een van de vroegste voorbeelden van de neogotische bouwstijl in Nederland.

Het gebouwtje bood woonruimte aan personeel, maar was tegelijkertijd een soort decorstuk in het landschapspark rond huis Beeckestijn. Het huisje werd tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw bewoond, maar is sindsdien ernstig vervallen.

Vakantiewoning

Het pand werd enkele jaren geleden gekocht door de vereniging Hendrick De Keyser. Deze club zet zich in voor behoud van monumentale gebouwen in ons land. De vereniging restaureert en probeert waar mogelijk gebouwen een nieuwe functie te geven.

De restauratie van de kapelwoning is in volle gang en gaat nog enkele maanden in beslag nemen. Verwacht wordt dat de grondige opknapbeurt in het voorjaar klaar is. Het huis wordt dan ingericht en als recreatiewoning verhuurd.

Mysterie

De torenspits werd vandaag met een grote kraan op het gebouw gehesen. Ze is overigens niet helemaal onomstreden. Er zijn weliswaar een aantal oude prenten gevonden waar de spits op te zien is, maar verder weet niemand zeker of de torenspits daadwerkelijk onderdeel van het originele gebouw is geweest.