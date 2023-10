Drie jaar cel voor Hilversummer die partner en stiefkinderen verkrachtte en mishandelde

De man was in januari van dit jaar opgepakt na het mishandelen van zijn partner, hierna kwamen zijn stiefkinderen naar voren met hun verhaal. De man werd van elf delicten verdacht.

Verslaafd aan alcohol

De stiefkinderen zijn sinds hun twaalfde en zestiende gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen bij de verdachte. Hij gebruikte zijn macht als stiefvader om druk uit te oefenen op de rest van het gezin.

De man heeft moeite zijn emoties onder controle te houden en is verslaafd aan alcohol. Hij zegt zelf dit aan te willen pakken wanneer hij vrijkomt.

Normale ontwikkeling ontnomen

Volgens het vonnis van de rechtbank is het bewezen dat de verdachte schuldig is aan bijna alle feiten. Voor een van de mishandelingen was te weinig bewijs. De rechtbank neemt mee dat de levens van de slachtoffers aangetast zijn en hen een normale seksuele ontwikkeling is ontnomen.

De verdachte is onderzocht en minder toerekeningsvatbaar verklaard. Hierdoor is zijn straf lager uitgekomen dan normaal. Het vonnis kwam uit op vier jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van meer dan tienduizend euro.